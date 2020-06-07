ضبط 3 أشخاص استولوا على 3.8 مليون من المواطنين بزعم توظيفها بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحبي مكتب استيراد وبقالة، وعاطل لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توظيف الأموال بإجمالي 3.8 مليون جنيه في سوهاج .

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا من 4 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج بقيام صاحب مكتب استيراد وتصدير "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها ( 2320000 - إثنان مليون وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه)تحت ذات الزعم مقابل حصولهم علي أرباح إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

وأكدت التحريات صحه البلاغ كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فاسترداد أموالهم .

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد بلاغا من 5 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج بقيام شخصان "صاحب محل بقالة - حاصل على دبلوم ، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج" بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة قطع غيار الدراجات النارية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (1585000- مليون وخمسمائة خمسة وثمانون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح إلا أنهما توقف عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانــون .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقر بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم .