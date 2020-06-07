ضبط 1314 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1314 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية لحيازته ( 4,500 طن سلع غذائية "مقطعات لحوم – جلود دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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كما ضبطت الحملات، مالك ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ الأسماك بمحافظة الشرقية لحيازته (2 طن أسماك ماكريل مُجمدة) بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الحملات في ضبط المدير المسئول عن شركة "غير مرخصة" لتجارة السلع الغذائية، بمحافظة الجيزة، لحيازته ( 7,665 طن سلع غذائية "أرز أبيض – مكرونة" – 300 عبوة "زيت طعام") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.