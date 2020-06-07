بقيمة 700 ألف جنيه.. أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع ، سماعات هاتف محمول "بلوتوث" – ادوات وأجهزة رياضية – سجائر – ورق) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي قرابة700 ألف جنيه.
وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات 30 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عثور على غزل صيد، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي، عدم ارتداء كمامة).
كما نجحت الحملات في تنفيذ 120ىحكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 266 مخالفة مرورية متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية
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