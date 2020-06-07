أخبار مصر | في تقرير لمكتب التمثيل العمالي بجدة.. ربط الحضور للعمل بناء على مستويات الخطورة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:28 مساءً - انت الان تقراء خبر في تقرير لمكتب التمثيل العمالي بجدة.. ربط الحضور للعمل بناء على مستويات الخطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرزاق أحمد، وذلك عبر غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأشار تقرير المستشار العمالي بجدة إلى أن، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة ربطت الحضور لمقرات العمل بناء على مستويات الخطورة لكل مدينة ومحافظة، منوه في تعميمها الجديد (الإلحاقي) إلى أنه بالنظر في تقارير فريق العمل حول المؤشرات والمعطيات الصحية في مدن ومحافظات المملكة، ونظرا للحاجة إلى آلية مرنة لتحديد نسب الحضور في مقرات العمل في القطاع العام للفترة القادمة، وذلك بالتقيد بعدد من الخطوات كالتالي: مستوى الخطورة (الأحمر)، يعلق الحضور لمقرات العمل ، ويعطى للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الصلاحية في تحديد من يحضر من الموظفين في أضيق الحدود، وأما مستوي الخطورة (البرتقالي) ، يقتصر الحضور لمقرات العمل على المسؤولين ،مديري الإدارات فأعلى.

وبالنسبة لمستوى الخطورة (الأصفر) ، تكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 50٪، ومستوى الخطورة (الأخضر) ، تكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 75٪.

وحول النسب المتبقية من الموظفين أوضحت الوزارة أنها تعمل عن بعد، وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الإشراف على قيام المديرين المباشرين بمتابعة إنتاجية العاملين عن بعد، على أن تحدد كل جهة حكومية ضابط اتصال وتزويد هذه الوزارة ببيانات التواصل معه على ألا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتكون مهمته المتابعة مع فريق العمل بشكل مباشر وإشعار الجهة، والجهات التابعة لها والتي يرأسون مجالس إدارتها بمستويات الخطورة أسبوعيا.

ويقوم فريق العمل المكون من هذه الوزارة ووزارة الصحة بتقييم المعطيات الصحية بشكل دائم ومستويات الخطورة في مختلف مدن المملكة وإشعار ضباط الاتصال في الجهات الحكومية بشكل مباشر بالمستجدات، على أن يستمر العمل بالبروتوكولات الوقائية للقطاع العام حسب المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، لجميع العاملين في المقرات حتى إشعار آخر.

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تقل 1222 فردا.. وصول 6 رحلات للعاملين المصريين العالقين بالكويت

تلقى محمد سعفان وزير القوي العاملة ، تقريرًا عاجلا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم لفت فيه إلى أنه من المقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت الموافق 6 يونيو، علي متنهما جميعا 1222 عاملا ، حيث تغادر الرحلة الأولي 3814 طيران إير كايرو مطار الكويت الساعة الثامنة صباح اليوم ، وعلي متنها144 عاملا ، أما الثانية 1541 الكويتية قيام من الكويت في نفس ميعاد الأولي وعلي متنها 334 عاملا ، والثالثة الجزيرة قيام من الكويت 11.50 وعلي متنها 145 عمال وتصل إلي مطار سوهاج.

أما الرحلة الرابعة طيران الجزيرة رقم 1733 قيام 11.30 علي متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة ، والرحلة الخامسة علي المصرية رقم 3028 قيام من الكويت 13.30 وعلي متنها 310 عاملا وتصل مطار القاهرة ، أما الرحلة السادسة علي طيران إيركايرو رقم 3832 قيام من الكويت الساعة 19.00 وعلي متنها 144 عاملا وتصل مطار القاهرة ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.