أخبار مصر | صرف 28 مليون جنيه لـ56 ألف عامل غير منتظم ببني سويف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:28 مساءً - انت الان تقراء خبر صرف 28 مليون جنيه لـ56 ألف عامل غير منتظم ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان: إنه تم صرف منحة للعاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة في بني سويف، بواقع 56 ألفا و816 عاملا بإجمالي 28 مليونا و408 آلاف جنيه، فضلا عن صرف منحة رعاية اجتماعية 2000 جنيه لحالة وفاة زوجة عامل.

وتلقى الوزير، تقريرا بذلك عن إنجازات المديرية خلال مايو الماضي، أشار فيه محمد طلعت، مدير المديرية: إلى أنه تم تعيين 15 عاملا من مختلف المؤهلات من بينهم واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين 285 شاباً من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.

كما قامت المديرية بالتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، على 330 منشأة، وذلك بواسطة مكاتب التفتيش العمالي ومكاتب السلامة والصحة المهنية.