أخبار مصر | رئيس البرلمان يحيل قوانين الانتخابات للجنة التشريعية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:28 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يحيل قوانين الانتخابات للجنة التشريعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، الحائز على الأغلبية البرلمانية، وعشر أعضاء مجلس النواب بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، وكذلك مشروع قانون بتعديل يعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأكد رئيس مجلس النواب، على أهمية مشروعات قوانين الانتخابات مشيرًا إلى أنها تتضمن نصوص جيدة تسمح لكل القوى السياسية بأن تكون متواجدة.

وكان أعلن النائب عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" أمس أن مشروع قانون مجلس النواب الذى سيتقدم به الإئتلاف اليوم الأحد، كان نتيجه الحوار مع العديد من الاحزاب والخبراء القانونين والدستوريين الذين تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف، مؤكدًا أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستوريه المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية.

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وأكد القصبي في بيان صحفي له أن ائتلاف الأغلبية يعلن حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وبشكل منظم حتى لا يعطل المسيرة البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب في خدمة وطنهم.

ووفقا لمشروع قانون مجلس الشيوخ الذي من المزمع أن يتقدم به ائتلاف دعم مصر غدا، فإن مجلس الشيوخ سيتكون من 300 عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمه والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وتنص التعديلات التى أعدها ائتلاف "دعم مصر" على قانون مجلس النواب على أن تشكيل مجلس النواب يكون من خلال انتخاب٥٠ ٪؜ من أعضاء المجلس بنظام القائمة و٥٠٪؜ منهم بنظام الفردي.

وتضمنت تعديلات قانون مجلس النواب أيضا استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبه الـ ٢٥٪؜ للمرأة تعزيزا لمشاركه المرأة في بناء مستقبلها وتقديرا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها.