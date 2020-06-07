أخبار مصر | "دفاع البرلمان" توافق موزانة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:28 مساءً - انت الان تقراء خبر "دفاع البرلمان" توافق موزانة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة االلواء كمال عامر، اليوم الأحد، على موازنة وزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2020/ 2021 والقطاعات التابعة لها.

وبلغ إجمالي موازنات الجهات التابعة للوزراة في مشروع الموازنة نحو مليار و278 مليونا و500 ألف جنيه، مقابل مليار و42 مليونا و400 ألف جنيه في العام المالي السابق 2019/ 2020، بزيادة قدرها 236 مليون جنيه.

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، غدًا الأحد، جلساته العامة ولمدة يومين متتالين، لأخذ الرأي النهائي واستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين، وذلك بعد إجراءات التعقيم الكامل لكل قاعات ومباني المجلس بعد تأكد إصابة 7 من النواب بفيروس الكورونا، ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب في جلسته، غدًا، الرأي النهائي علي 6 من مشروعات القوانين وهم:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

3- مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

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4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم 137 لسـنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

5- مشروع قانون بتعـديل بعض أحكام القـانون رقـم 109 لسـنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

6- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، واستكمال نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية والقوي العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

بينما يستكمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقــم 1 لسنة 2019 بإنشــاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالإضافة إلي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنة الادارة المحلية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصـدار قـانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

ويناقش أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والصناعة عن مشروع قانون من النائب محمد زكي السويدي و60 نائب اخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017، بالإضافة إلي استكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 119 لسنة 2020 بالموافقة علي اتفاق منحة التمويل الاضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الاوسط وشكال افريقيا الموقع بتاريخ 23112019.