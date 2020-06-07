أخبار مصر | تشريعية البرلمان توافق على موازنة وزارة العدل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:28 مساءً - انت الان تقراء خبر تشريعية البرلمان توافق على موازنة وزارة العدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، موافقتها على مشروع موازنة الديوان العام لوزارة العدل للسنة المالية 2020-2021، بإجمالي اعتمادات مالية مخصصة للباب الأول، 109 ملايين و200 ألف جنيه.
كما بلغت إجمالي مخصصات الباب الثاني 80 مليون جنيه، منها 50 ألف جنيه للجنة فض المنازعات، و500 ألف جنيه مخصصة للجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية،فيما بلغت جملة الباب الرابع بموازنة ديوان عام وزارة العدل 225 مليون جنيه، منها 5 مليون للرعاية الصحية والاجتماعية.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، غدًا الأحد، جلساته العامة ولمدة يومين متتالين، لأخذ الرأي النهائي واستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين، وذلك بعد إجراءات التعقيم الكامل لكل قاعات ومباني المجلس بعد تأكد إصابة 7 من النواب بفيروس الكورونا، ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب في جلسته، غدًا، الرأي النهائي علي 6 من مشروعات القوانين وهم:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
3- مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم 137 لسـنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
5- مشروع قانون بتعـديل بعض أحكام القـانون رقـم 109 لسـنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
6- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.
خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.
تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 32
وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي عدد المصابين بكورونا في مصر بلغ 32612 حالة و1198 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".