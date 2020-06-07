أخبار مصر | ضمن "طور وغير".. وزير الرياضة يتحاور مع 300 شاب "أونلاين"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:28 مساءً - انت الان تقراء خبر ضمن "طور وغير".. وزير الرياضة يتحاور مع 300 شاب "أونلاين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لديها إمكانات فنية وبنية تحتية شبابية متميزة للغاية في مقدمتها 4300 مركز شباب موزعة على جميع قرى ونجوع ومدن محافظات الجمهورية يتم تسخيرها للشباب المصري.

وأشار صباح اليوم الأحد، خلال حوار مفتوح مع 300 شاب وفتاة من المتدربين والمدربين لمشروع "طور وغير" والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع أحد شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، إلى أن القيادة السياسية تراهن على الشباب المصرى وترى فيه الركيزة الاساسية لكافة خطط التنمية المستدامة وتبني عليه طموحات وتطلعات الدولة المصرية لبلوغ رؤيتها 2030.

واستفاد من التدريبات وأوجه التأهيل الخاصة بالمبادرة خلال الفترة الماضية أكثر 19 ألف شاب وفتاة، وتم توفير 16 ألف فرصة عمل فى العديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وقرر وزير الشباب والرياضة التوسع في أماكن ومجالات المبادرات ليتم تنفيذها فى أكثر من 500 مركز شباب إلى جانب مراكز التعليم المدنى فى جميع المحافظات.

وترتكز المبادرة على تطوير مهارات الشباب وفقا لمتغيرات سوق العمل ومحو الأمية الرقمية وتوفير فرص التدريب وبناء القدرات وتوفير فرص عمل.

وأجاب وزير الشباب على العديد من تساؤلات واستفسات الشباب حول المشروع وغيره من مشروعات وأنشطة الوزارة فى مجالات ريادة الأعمال وتدريب الكوادر الشبابية بما يتناسب مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل وآليات محو الأمية الرقمية.

وعبر العديد من الشباب عبر التواصل الإلكتروني مع وزير الشباب عن شكرهم للوزارة وحرصها على تقديم الدعم والرعاية لآلاف الشباب الراغبين فى تطوير إمكاناتهم وقدراتهم الوظيفية والمهنية بما ساعد آلاف منهم على الالتحاق بسوق العمل