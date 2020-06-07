أخبار مصر | ضمن "طور وغير".. وزير الرياضة يتحاور مع 300 شاب "أونلاين"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:28 مساءً - انت الان تقراء خبر ضمن "طور وغير".. وزير الرياضة يتحاور مع 300 شاب "أونلاين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لديها إمكانات فنية وبنية تحتية شبابية متميزة للغاية في مقدمتها 4300 مركز شباب موزعة على جميع قرى ونجوع ومدن محافظات الجمهورية يتم تسخيرها للشباب المصري.
وأشار صباح اليوم الأحد، خلال حوار مفتوح مع 300 شاب وفتاة من المتدربين والمدربين لمشروع "طور وغير" والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع أحد شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، إلى أن القيادة السياسية تراهن على الشباب المصرى وترى فيه الركيزة الاساسية لكافة خطط التنمية المستدامة وتبني عليه طموحات وتطلعات الدولة المصرية لبلوغ رؤيتها 2030.
واستفاد من التدريبات وأوجه التأهيل الخاصة بالمبادرة خلال الفترة الماضية أكثر 19 ألف شاب وفتاة، وتم توفير 16 ألف فرصة عمل فى العديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وقرر وزير الشباب والرياضة التوسع في أماكن ومجالات المبادرات ليتم تنفيذها فى أكثر من 500 مركز شباب إلى جانب مراكز التعليم المدنى فى جميع المحافظات.
وترتكز المبادرة على تطوير مهارات الشباب وفقا لمتغيرات سوق العمل ومحو الأمية الرقمية وتوفير فرص التدريب وبناء القدرات وتوفير فرص عمل.
وأجاب وزير الشباب على العديد من تساؤلات واستفسات الشباب حول المشروع وغيره من مشروعات وأنشطة الوزارة فى مجالات ريادة الأعمال وتدريب الكوادر الشبابية بما يتناسب مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل وآليات محو الأمية الرقمية.
وعبر العديد من الشباب عبر التواصل الإلكتروني مع وزير الشباب عن شكرهم للوزارة وحرصها على تقديم الدعم والرعاية لآلاف الشباب الراغبين فى تطوير إمكاناتهم وقدراتهم الوظيفية والمهنية بما ساعد آلاف منهم على الالتحاق بسوق العمل
خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.
تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 32
وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي عدد المصابين بكورونا في مصر بلغ 32612 حالة و1198 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".