أخبار مصر | برلماني: "إعلان القاهرة" يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:28 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: "إعلان القاهرة" يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسن السيد، عضو مجلس النواب: إن مبادرة إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، التي جمعت القائدين العسكريين المشير خليفة حفتر والقائد عبد الفتاح السيسي، وعقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبى المنتخب من الشعب الليبي، تأتي من منطلق حرص مصر على استقرار وسلامة الأراضي الليبية، وتأكيد على أن ثروة ليبيا لليبيين.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أنه كان يأمل من فايز السراج، رئيس الحكومة الليبية غير الشرعي، أن يكون موجودا في هذه المبادرة، إلا أن السراج ارتمى في أحضان الخليفة العثماني أردوغان، الذي يريد نهب ثروات ليبيا متمثلة في البترول الليبي، ومعاداة دول الجوار لليبيا، ويأمل في فرض سيطرته على الشمال الأفريقي.

وتابع أن مبادرة القاهرة كانت باتفاق من الزعيمين الليبيبن المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح، اللذين حضرا إلى القاهرة بمبادرة من الرئيس السيسي، مؤكدا أن هذه المبادرة تعتبر بمثابة خريطة عمل لقيام الدولة الليبية على كامل التراب الليبي في الأقاليم الثلاثة بشرق وغرب وجنوب ليبيا.