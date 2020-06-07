مصر | تجديد حبس تاجر ملابس وشقيقه بتهمة إصابة فردي شرطة بالموسكي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس تاجر ملابس وشقيقه بتهمة إصابة فردي شرطة بالموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس تاجر ملابس وشقيقه بتهمة إصابة فردي شرطة من قوة قسم شرطة الموسكي بأعيرة نارية، في أثناء القبض عليهم عقب هروبهم، من جريمة قتل بأسيوط، وطلبت تحريات المباحث.

بدأت الواقعة في أثناء مرور قوة أمنية وردت إليها معلومات تُفيد بتردد بعض الأشخاص من غير العاملين بذات المنطقة على أحد المحلات تحت الإنشاء.

وباستبيان الأمر تلاحظ لهم فتح أحد المحال وفي أثناء ذلك فوجئا بإطلاق أعيرة نارية من داخل المحل تجاههما نتج عنها إصابة اثنين من رجال الشرطة وعقب ذلك قام شخصان بالخروج من داخل المحل، وقيام أحدهما بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء لتمكينهما من الهرب.

وبتتبع خط سير هروب المتهمان تم ضبطهما وتبين أنهما كلٍ من تاجر ملابس وصاحب المحل "تحت الإنشاء" محل الواقعة وبحوزته (طبنجة "مرخصة له" و13 طلقة لذات العيار)، "شقيق الأول"شريك بذات المحل ومقيم بذات العنوان.

وعُثر بمحل الواقعة على 2 ظرف فارغ لذات العيار، بمواجهتهما أقرا بسابقة حدوث مشاجرة بينهما وبين آخرين بأصل بلدتهما مركز الفتح أسيوط منذ نحو خمسة أيام نتج عنها وفاة أحد الأشخاص قاما على إثرها بترك بلدتهما والإختباء داخل المحل ملكهما خشية الثآر منهما، وأثناء سيرهما بالمنطقة محل الواقعة شاهدا بعض أهلية المتوفى فقاما بالعودة إلى المحل للإختباء بداخله وحال قدوم القوة الأمنية قام الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاههما ظنًا منه أنهما من ذوى أهلية المتوفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.