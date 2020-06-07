مصر | "مخدر البشوات".. إحالة عاطل لاتجاره في الشادو لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:26 مساءً - انت الان تقراء خبر "مخدر البشوات".. إحالة عاطل لاتجاره في الشادو لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة حلوان، اليوم الأحد، عاطلا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة الاتجار في مخدر الشادو وبتفتيشه عثر بحوزته على 50 كيسًا من المخدر.

البداية تعود عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام المدعو "رزق.ع"، 20 سنة، عاطل ومقيم عرب أبو دحروج، كفر العلو، بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم سالف الذكر وبتفتيشه عثر بحوزته على 50 كيس شادو ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتحرر عن ذلك المحضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما كيلو ونصف هيروين بالشرقية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شخصين بالشرقية لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كيلو ونصف من مخدر الهيروين.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط شخصين (مقيمان بشمال سيناء ولهما محل إقامة آخر بالشرقية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة قسم ثان العاشر من رمضان بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبط المتهمان حال استقلالهما سيارتين ملاكي بأحد الأكمنة المعدة لضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،500 كيلو جرام، مبلغ مالي، عدد 2 هاتف محمول، عدد 2 ميزان، سلاح أبيض).

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وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ (225 ألف جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

"هاتلي الهدوم من عند مرات عمك".. سر مقتل شاب على يد شقيقه بالوراق

"هاتلي هدومي من عند مرات عمك".. مشادة كلامية وقعت بين شقيقين، بسبب طلب الأخ من إحداهما أن يحضر له ملابسه من عند زوجة عمهم، انتهت بمقتل أحد الشقيقين علي يد شقيقه بطعنة نافذه بمطواه، سددها له بمنطقة الصدر، بمنطقة الوراق، شمال الجيزة.

كان سدد شاب طعنة نافذة بجسد شقيقه، إثر وقوع مشاجرة بين شقيقان، واخيهم من الأب، بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، وأودي أحد الشقيقين بحياة شقيقه بحياته، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة كفر السليمانية، بنطاق القسم.

تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، توصلت إلي أنه وقعت مشاجرة بين محمد وشقيقه، و"عمرو" اخيهم من الاب، بسبب طلب عمرو ملابس خاصة به، من اخيه "محمد"، لكن الأخير رفض، ما تسبب في وقوع مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، تدخل خلالها شقيق "محمد"، لفض الخلاف بينهما.

وبينت التحريات أن المشاجرة تحولت إلى خناق الشقيقين، وعلى إثرها أحضر "محمد" مطواه لطعن شقيقه، فيما أحضر الشقيق الآخر، 'شومة'، وحال تعدي كل منهما على الآخر بالضرب، سقطت المطواة من يد 'محمد'، وتحصل عليها الشقيق وسدد طعنة نافذة بجسد شقيقه، بمنطقة الصدر، أسفل القلب، محدثًا إصابته التي نُقل على إثرها إلى المستشفي، لكنه توفي فور وصوله.

وتمكنت القوات برئاسة المقدم أمثل حرحش من القبض على المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.