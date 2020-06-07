مصر | "الأموال العامة" تضبط 6 قضايا في مجال جرائم النقد والمطابع غير المرخصة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:26 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأموال العامة" تضبط 6 قضايا في مجال جرائم النقد والمطابع غير المرخصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط ٦ قضايا في مجال جرائم النقد والمطابع الغير مرخصة، حيث تم ضبط شخص حاصل على دبلوم مقيم بالجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وبمواجهته اعترف بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.

ونجحت الأجهزة، في ضبط مدير وشريك بشركة توكيلات تجارية، مقيم بالقاهرة "محبوس حاليًا على ذمة قضية "تبديد") بالاستيلاء على مبالغ مالية من (شخصين بأسوان) بلغ إجماليها (1،200 مليون جنيه – 10،550 ألف دولار أمريكى) بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال البرمجيات مقابل أرباح.

وتمكنت الأجهزة، من ضبط موظف بالمعاش، مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بممارسة نشاطً إجرامي واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، بالاشتراك مع (نجله، يعمل بإحدى الدول العربية) حيث يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى وإرسالها للمتهم المضبوط ليقوم بتوصيلها لذويهم مقابل عمولة "مما يعد عملًا من أعمال البنوك"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي (1500000 مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى) وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع.

فيما ضبط صاحب مكتب للاستثمار العقاري، مقيم بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري وتلقى مبالغ مالية من المواطنين بلغ إجماليها (650000 ستمائة وخمسون ألف جنيهًا) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهريه إلا أنه لم توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وتمكنت من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مطابع بدون ترخيص، بدائرة قسم الوايلي.

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وجاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية