مصر | مداهمة مصنع كمامات غير مرخص في أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:26 مساءً - انت الان تقراء خبر مداهمة مصنع كمامات غير مرخص في أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، شقة سكنية مستخدمة كـ"مصنع" لتصنيع الكمامات الطبية المجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات القياسية، وعثر بداخله على كميات كبيرة من الكمامات قبل طرحها على الأسواق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد داوود رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، ومعاونه الرائد مصطفى عثمان، مفادها قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، باتخاذ الشقة سكنه مصنع لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية، من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتعبئتها فى عبوات لإدخال الغش على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أمكن ضبط المتحري عنه وبحوزته كميات كبيرة من الكمامات الطبية "معبأة تحت التجهيز"، مسدس شمع، كمية من رباط الكمامات، وتمكنت القوات من إقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بحيازته للمضبوطات بقصد البيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وإضطلاع وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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العثور على جثة شاب مجهول الهوية بمدينة 6 أكتوبر

وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة شاب مجهول الهوية، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، بنطاق قسم شرطة أكتوبر ثالث.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة لشاب مجهول الهوية ولا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد هويته الشخصية، وتحفظت القوات على الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.