مصر | موظفة بريد تستولي على 7 ملايين جنيه من حسابات العملاء بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:26 مساءً - انت الان تقراء خبر موظفة بريد تستولي على 7 ملايين جنيه من حسابات العملاء بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط موظفة بأحد مكاتب البريد، لقيامها بالتلاعب بالحسابات الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أكثر من سبعة ملايين جنيه بالدقهلية.

وتعود بداية الواقعة، بورود معلومات وتحريات لفرع مباحث البريد بمنطقة وسط الدلتا بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوجود تلاعب بحسابات التوفير الخاصة بعملاء أحد مكاتب البريد بدائرة مركز السنبلاوين بالدقهلية.

وأكدت جهود فريق البحث قيام إحدى السيدات (معاون مكتب البريد، مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، سابق اتهامها في قضية "تزوير") بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره (7608000 سبعة مليون وستمائة وثمانية آلاف جنيه) عن طريق تزويرها إيصالات سحب من حسابات عملاء التوفير والاستيلاء عليها لنفسها دون وجه حق، وبمواجهة المذكورة بما أسفرت عنه التحريات إعترفت بإرتكابها الواقعة.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على المال العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.

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جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.