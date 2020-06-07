مصر | المعاينة تكشف سر حريق شقة الضاهر ومصرع سيدة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:26 مساءً - انت الان تقراء خبر المعاينة تكشف سر حريق شقة الضاهر ومصرع سيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالقاهرة، عن أن ماسا كهربائيا في "تكييف" السبب في اندلاع النيران داخل شقة سكنية بمنطقة الضاهر والذي أسفر عن مصرع ربة منزل.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في أحد العقارات بالظاهر، وانتقلت 3 سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان ونتج عنها مصرع سيدة.

وانتقل رجال المباحث والحماية المدنية للوقوف على أسباب الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حجز ترزي لتصنيعه 3 آلاف كمامة في أطفيح

لتحقيق أرباح غير مشروعة سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاط المتهم.

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وكشفت التحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لإدخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة تعود، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزي، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة بما تقدم، بالتحفظ على المضبوطات