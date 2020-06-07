شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة ميت غمر»: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 حالات إيجابية جديده لفيروس كورونا بمركز ومدينة ميت غمر، ليصبح إجمالي الحالات الإيجابية 55 حالة بنطاق المركز كله.

وذكر «الطوبجي» على صفحته الشخصية بموقع التوصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الحالات المصابة الجديدة هي لعدد 3 أشخاص من مدينة ميت غمر، و4 أشخاص في قرى «دنديط، وأتميدة، وميت أبوخالد، وتفهنا الأشراف»

وأشار إلى سلبية التحاليل الخاصة بعدد 7 حالات أخرى، هم حالة واحدة بكل من بميت غمر، والمعصرة، وميت العز، وحالتين بسنتماي وحالتين ببشالوش، بالإضافة إلى تسجيل تمام الشفاء والتعافي والخروج من مستشفيات العزل وانتهاء العزل المنزلي لعدد 14 حالة.

وأكد أن إجمالي الحالات الإيجابية التي ظهرت بمركز ومدينة ميت غمر حتى اليوم هي: 55 حالة إيجابي، و14 وفاة، و29 شفاء، و12 حالة تحت العلاج.

وناشد مدير الإدارة الصحية بميت غمر جموع المواطنين بمزيد من الالتزام وتنفيذ التعليمات خاصة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

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