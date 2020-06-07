شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «النواب»: «لا مشكلة في مد دور الانعقاد بقرار مشترك من الرئاسة والبرلمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت الأمانة العامة لمجلس النواب بإعلان ائتلاف دعم مصر «الأغلبية النيابية داخل البرلمان» عزمه التقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب.

وقالت الأمانة، على لسان المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن مجلس النواب راغب وقادر على إنجاز قوانين الاستحقاقات الدستورية بما فيها الخاصة بالانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك النظام الأمثل للانتخابات بالقائمة أو الفردي لم يحسم بعد، وهناك آراء متنوعة فيما يتعلق بمسألة النسب.

وأضاف الأمين العام في تصريحات، اليوم الأحد، لـ«المحررين البرلمانيين»، أن هذه التشريعات تحتاج مناقشة واسعة نظرًا لأهميتها، مشيرًا إلى حوارًا مجتمعيًا تم بالفعل في هذا الشأن قامت به بعض الأحزاب.

وفيما يتعلق بمد دور الانعقاد الحالي على خلفية ازدحام جدول المجلس واقتراب الفصل التشريعي من الانتهاء، أوضح المستشار محمود فوزي، أن مد دور الانعقاد قرار مشترك بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وأشار «فوزي» إلى أنه لا توجد أدنى مشكلة في اتخاذ قرار بمد دور الانعقاد، مؤكدًا أنه في حال فض دور الانعقاد فإن الدستور منح الحق لرئيس الجمهورية في دعوة البرلمان لانعقاد غير عادي.

وفيما يتعلق بتأخر الانتخابات بسبب فيروس كورونا وإمكانية استمرار عمل المجلس الحالي، قال الأمين العام للبرلمان: «لا يمكن للمجلس أن يستمر يومًا واحدًا بعد انقضاء مدته المقررة دستوريًا بـ٥ سنوات».

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