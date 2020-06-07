شكرا لقرائتكم خبر عن «شاكر»: 500 مليون جنيه لتطوير شبكات كهرباء أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه في محافظة أسوان لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأضاف شاكر، في تصريحات صحفية، أن «عدد المشتركين بالمحافظة بلغ 540 ألف مشترك ونجحت الشركة في تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتى أبريل 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

وأكد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أنه تم في نطاق محافظة أسوان إنشاء 5 موزعات جهد 11 كيلو فولت وتركيب 229 كشك بالمحولات قدرات مختلفة، ومد خطوط كابلات جهد متوسط بطول 378 كم، ومد خطوط هوائية جهد متوسط بكمية 120 طنا، وتركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 890 عامود، ومد خطوط كابلات جهد منخفض بطول 29.9 كم.

وفيما يتعلق بخطة إحلال الهوائيات، أشار أبو وردة إلى أنه «تم استبدال خطوط جهد متوسط هوائية تمثل خطورة على المواطنين ضمن خطة الدولة بإجمالي عدد 88 عملية بإجمالي أطوال كابلات 36 كم بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 33 مليون جنيه».