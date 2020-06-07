شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «النواب»: نشاط رئيس المجلس خارجيًا لم يتوقف رغم أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن نشاط رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، لم يتوقف بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، قائلا: «نشاط رئيس المجلس في العلاقات الدولية مستمر ولم يتوقف».

وأوضح في تصريحات لـ«لمحررين البرلمانيين» اليوم الأحد، أن اللقاءات المباشرة هي التي توقفت، إلا أن هناك تواصل دائم، قائلا: «هناك اتصال مرتين في الأسبوع مع الاتحاد البرلماني الدولي».

ولفت «فوزي» إلى أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها اتخذت إجراءات لمواجهة الحدث، قائلا: «نحن من أقل الدول في شأن منحنى الإصابات»، مُشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات لدعم المواطنين في مواجهة أزمة فيروس كورونا».