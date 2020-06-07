شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية: إتمام امتحانات الطلاب «أونلاين» بنجاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت إدارة جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الانتهاء من امتحانات نهاية العام الجامعي الحالي بإجراء الامتحانات أون لاين، وذلك بعد استكمال المناهج الدراسية بالكامل بنظام التعليم عن بعد، استجابة لقرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الجامعة، في بيان الأحد، إن التجربة أظهرت كفاءة استخدام أحدث التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، وهو الأمر الذي انعكس على رضاء الطلاب وأولياء الأمور حول تجاوز العام الحالي دون المساس بالمناهج المقررة، مشيرة إلى أن كل الإجراءات تمت بالتعاون الكامل بين أساتذة الجامعة في مصر والجامعة الأم في إنجلترا في كافة الأمور الأكاديمية والعلمية التي تخص الطالب.

وأشارت الجامعة، إلى أنه تمت الامتحانات عن بعد، والتي نظمت بين مصر وإنجلترا وجاءت النتائج لتعكس بمنتهى الدقة المستوى العلمي للطالب، ومدى استيعابه للمحتوى الأكاديمي والمهارات التي إكتسبها مما عزز لدى الطالب وولي الأمر روح الجدية ورسخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مع اتباع التعليمات الوزارية في المحافظة على الطالب من جائحة وباء الكورونا الذي اجتاح العالم.

وأضافت الجامعة، أن الإدارة وضعت النظم الإلكترونية وتنشيط التفاعل من خلال اللقاءات بين الطلاب والأساتذة على شبكة الإنترنت، مع تفعيل منظومة متابعة حضور الطلاب وانتظامهم وتسجيل المتغيبين عن الحضور والاتصال بهم وتذليل الصعوبات ووضع التحديات التي يواجهها العالم كله في هذه الظروف، وقد تحقق الهدف في نتائج الامتحانات لمجموعة الطلبة المقبولين في سبتمبر ٢٠١٩ لتكلل بالنجاح وعدم ضياع العام الدراسي وتحصيل الطلاب المبهر في تلك الفترة العصيبة في تاريخ العالم.

وأوضحت جامعة هيرتفوردشاير، إنه وفقًا لاحتياجات متطلبات سوق العمل في مصر، قررت الجامعة بالتنسيق مع الجامعة الأم ادخال عدد من البرامج الجديدة بكليات الهندسة وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال والصيدلة والإعلام والعلاج الطبيعي.

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