شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: الزيادة السكانية غير المبررة تؤثر بشكل سلبي على جهود التنميه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ استراتيجية السكان والتنمية2030 لتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية، وتحسين الخصائص السكانيه وتغيير الفكر والسلوك تجاه العدد الأمثل للأطفال، يقينا من القيادة السياسية بأن الزيادة السكانية غير المبررة تؤثر بشكل سلبي على الجهود التنميه المبذولة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال كلمة المحافظة في الإجتماع التعريفي الموسع لوحدات السكان في ١٠ محافظات من بينها القليوبية عبر تقنية التواصل عن بعد بإستخدام برنامج زووم، والذي عقد برئاسة الدكتورة فاطمة جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحليه للقضية السكانية ورئيس وحدة السكان المركزية بوزارة الإدارة المحلية، بحضور السفير محمد حجازي مساعد وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، ودولت شعراوي بصندوق الامم المتحدة للأنشطة السكانيه وبمشاركة ٣٨ مشارك من وحدات السكان وشباب المجلس الإقليمي للسكان ومنسقي المسؤولية المجتمعية.

أشار المحافظ إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، للتعاون والتنسيق لدعم القضية السكانية، لافتا إلى أنها قضيه متشابكة ومعقدة وتحتاج إلى شراكة وتكامل بين جميع الجهات المعنية، واستمرار تلك الجهود رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدا دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي يتم تنفيذه حاليا بمحافظة القليوبية وجميع محافظات الصعيد.

وفي هذا السياق واصلت وحدة السكان المركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية إجتماعها الموسع، وذلك لتعريف المحافظات برؤية المشروع التي تركز على إعداد كوادر محليه قادرة على إدارة البرنامج السكاني محليا بشكل تشاركي تكاملي مع جميع الجهات التنفيذية المحليه بالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان بالمحافظات، وتحديث المنظومة المعلوماتية الإلكترونية بصورة منتظمة لمتابعة أداء البرنامج السكاني ووضع السياسات والبرامج الملائمة للاحتياجات المجتمعية الفعلية، وذلك في ضوء إطار مؤسسي مقنن ومحدد المهام والمسؤوليات لضمان التكامل والتشارك مع الشركاء لتحقيق أهداف الاستراتيجية القوميه للسكان والتنمية ليشعر المواطن بثمار التنمية التي تسعي إليها الدولة.