«صحة السويس» تعلن تسجيل حالتي وفاة.. و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الصحة بالسويس تسجيل حالتي وفاة و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة، ليصل عدد المتوفين إلى 25 حالة، والمصابين إلى ٤٦٢ حالة. وقالت مديرية الصحة في بيانها، أنه بلغت الحالات المتعافيه من الفيروس ٩٩ حالة، فيما لا تزال هناك ٣٠٩ حالة مصابة تحت العلاج. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 32,612

تعافي 8,538

وفيات 1,198

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