شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «علوم القاهرة» يطلق «احمي بيئتك» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور عبدالحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، إن الكلية حريصة على استثمار كل إمكانتها المادية والبشرية لتنفيذ الأنشطة التعليمية والبحثية وخاصة فيما يتعلق بخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك في إطار احتفال الكلية، باليوم العالمي للبيئة، تزامنا مع احتفال العالم، اليوم، في الخامس من يونيو، بيوم البيئة العالمي تحت شعار «حان وقت الطبيعة». والذي يعتبر من أهم المناسبات البيئية التي تؤكد ضرورة التعاون والتنسيق المحلي والدولي في ما يخص قضايا البيئة على المستوى الوطني والعالمي.

وأضاف المناوي أن الكلية بصدد إطلاق مبادرة احمي بيئتك

والتى تهدف إلى رفع وعي منسوبي الكلية بأهمية دور الفرد والمجتمع في الحفاظ على البيئة وضرورة حماية الثروات الطبيعية. Advertisements وأشار المناوي أن المبادرة تتطرق إلى تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث والتى تهدف إلى ربط المعرفة بالقضايا القومية المعاصرة من أجل الوصول إلى حلول مبتكرة للعديد من الأزمات وأبرزها أزمة فيروس كورونا المستجد. ولفت إلى أن الكلية عملت على تنفيذ أفضل الممارسات البيئية فيما يتعلق بالتخلص الأمن من النفايات الخطرة من خلال التعاون مع شركات متخصصة في هذا المجال، وكذلك عملت الكلية على تنفيذ الأفكار الإبداعية والمتميزة للطلاب ونشر فكر ريادة الأعمال بين منسوبيها، فعلي سبيل المثال، وليس الحصر، فوز طلاب الكلية ببرونزية العالم في المسابقة الدولية للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمشروع تحلية المياه بواسطة استخدام تكنولوجيا حيويه صديقه للبيئه وكذلك فوز طلاب الكلية بالمركز الثاني في مسابقة حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بمشروع إعادة تدوير المخلفات العضوية وانتاج بدائل اعلاف عن طريق تكنولوجيا حيويه صديقه للبيئه. ودعي المناوي، جميع منسوبي الكلية من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، بضرورة المشاركة في كافة أنشطة المبادرة، والتي ستشتمل على عرض العديد من قصص النجاح المتعلقة بالحفاظ على البيئة، كما ستضمن المبادرة نشر بعض الرسائل الهامة الخاصة بنشر الوعي البيئي وضرورة حماية البيئة لضمان استدامة الموارد الطبيعية، عبر قنوات الكلية الإلكترونية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على كل من اليوتيوب، والفيس بوك، وتويتر، وغيرهم. يذكر أن الكلية تعي جيدا الدور المنوط بها من أجل المشاركة في تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة والمنبثقة من الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، كما تحرص الكلية على تشجيع منسوبيها للعمل على توجيه كافة الأنشطة التعليمية والبحثية والمجتمعية للمشاركة في تنفيذ المحاور الرئيسية لرؤية مصر ٢٠٣٠ بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عميد «علوم القاهرة» يطلق «احمي بيئتك» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.