شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل الأقصر» تشهد ثاني ولادة قيصرية لمصابة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى العزل بالأقصر العام، التي تم تحويلها لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، إجراء ثاني ولادة قيصرية لسيدة حامل في العقد الثالث من عمرها، وتتلقى علاج الفيروس بالمستشفى، وسط إجراءات احترازية عالية لحماية المولود، ووضع الأم تحت الرعاية الطبية الكاملة.

وقال الدكتور محمد أنور، مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، إن الفريق الطبي نجح في إجراء ثاني ولادة قيصرية، لسيدة حامل تتلقى علاج الفيروس بمستشفى العزل، وقد دخلت المستشفى مصابة بفيروس كورونا، وفي بداية شهرها التاسع، كانت تعاني من ضيق في التنفس، حيث خضعت للمتابعة المستمرة من جانب أطباء النساء والولادة، وأجرى الولادة فريق طبي على أعلى مستوى من أبطال العزل الصحي، وهم: الدكتور بكر عز الدين، وطبيب مساعد فاطمة محمد عثمان، والدكتورة سارة الأبنودي والدكتورة منال فوزي، وطبيب التخدير الدكتور مصطفى، ووجه الشكر للجيش الأبيض من الأطباء ولطاقم التمريض.

وأوضح أن حالة الأم جيدة، وتم نقلها لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى، وذلك كنوع من الإجراءات الاحترازية، كما تم فحص المولود ونقله لقسم الحضانات تمهيدًا لعمل مسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.