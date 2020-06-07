شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 3 حالات من كورونا وتحويل 8 مصابين للتعايش المنزلي بـ«عزل العجمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) التابع لمديرية الشؤون الصحية، تعافي 3 حالات جديدة من مصابي الفيروس اليوم الأحد، ليصل إجمالي حالات الشفاء التام 212 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضى وحتى الآن.

وأكدت على خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافي وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتباره متعافياً.

وقالت مدير عام مستشفى العجمي في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم تحويل 8 حالات جديدة إلى الحجر المنزلي لتعافيهم، واستكمال العلاجات البسيطة في المنزل ليصل إجمالي الحالات 40، فيما وصل عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبي قير شرق الإسكندرية إلى 454 حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن، ممن تلقوا العلاجات في المراحل الأولى والمهمة للفيروس، وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأضافت «ميرفت» أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة، وحالتهم الصحية مستقرة، ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط، لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد، على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعي.

ولفتت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيبًا و60 من هيئة التمريض.

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