شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 37 ألف علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت حملة من مديرية تموين الفيوم، الأحد، من ضبط 37 ألف علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء.
تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
كانت حملة تحت إشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، وبرئاسة وليد حسان، مدير إدارة التجارة الداخلية، قد تمكنت من ضبط 37000 علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء ببندر الفيوم.
تم تحرير محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
32,612
-
تعافي
8,538
-
وفيات
1,198
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 37 ألف علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في الفيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.