شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 37 ألف علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة من مديرية تموين الفيوم، الأحد، من ضبط 37 ألف علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

كانت حملة تحت إشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، وبرئاسة وليد حسان، مدير إدارة التجارة الداخلية، قد تمكنت من ضبط 37000 علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء ببندر الفيوم.

تم تحرير محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.