شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: بوابات تعقيم إلكترونية للمترددين على ديوان الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن توفير عدد من بوابات التعقيم الإلكترونية بالديوان العام للوزارة، وذلك لتعقيم كافة المترددين يوميًا من العاملين والموظفين والمواطنين للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشاره.

وقال شعراوي إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة للحفاظ على سلامة وصحة الموظفين وكذا المترددين على الوزارة، مؤكدًا أنه لا يتم السماح بدخول أي موظف أو مواطن إلا بارتداء الكمامة الوقائية، لافتًا إلى أن بوابات التعقيم الإلكترونية التي تم توفيرها مزودة بجهاز تلقائي لقياس درجة حرارة الشخص الذي يمر من خلالها، وتعطي تنبيهًا في حال ارتفاع درجة الحرارة عن المستوى الطبيعي.

وأضاف أن البوابات الجديدة تقوم أيضًا برش (رذاذ) يحتوي على مادة كيميائية مطهرة وآمنة على الإنسان طبقًا للمواصفات المعتمدة من وزارة الصحة.

وقال وزير التنمية المحلية إن البوابات الإلكترونية قادرة على تحديد الأشخاص المشتبه في إصاباتهم بالعدوى وتعقيم الأشخاص الذين يمرون من خلالها من كافة الاتجاهات لفترة محدود وذلك قبل أن يقوم بالمترددين بالاختلاط في مقر الوزارة مع الالتزام والحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالأيدي طبقًا لتوصيات وزارة الصحة المصرية.

وشدد شعراوي على أن الوزارة مستمرة في إجراءات التعقيم والتطهير للديوان العام وكافة المباني التابعة لها أكثر من مرة على مدار الأسبوع، والمصاعد ووسائل نقل العاملين وكذا الكشف على العاملين والمترددين على المباني الاخري التابعة للوزارة باستخدام أجهزة قياس الحرارة.

وتابع الوزير أنه تم التنبيه على كافة المحافظات باتخاذ نفس الإجراءات الخاصة بارتداء الموظفين للكمامات ومنع دخول أي مواطنين غير ملتزمين بهذا القرار واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لدواوين عموم المحافظات وكافة المباني الخدمية والحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومقار المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية.

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بوابات تعقيم الكترونية بالديوان العام لوزارة التنمية المحلية

بوابات تعقيم الكترونية بالديوان العام لوزارة التنمية المحلية

بوابات تعقيم الكترونية بالديوان العام لوزارة التنمية المحلية