شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 129 طبيبًا للعمل بمستشفيات «القاهرة» الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الأحد، على تعيين 129 طبيبًا للعمل بالمستشفيات الجامعية بوظيفة طبيب مقيم من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري بمختلف التخصصات، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد 5 سنوات كحد أقصى.

يذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة سبق وأن أعلنت منتصف أبريل الماضي عن حاجتها لشغل وظائف أطباء مقيمين من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري، وذلك بدلًا من الوظائف التي ستخلو في منتصف مايو

وتقدم لشغل الوظائف المعلنة 311 طبيبًا وتمت المفاضلة بين جميع المتقدمين على أساس المجموع التراكمي وانتهت بترشيح 129 طبيبًا.