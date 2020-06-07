شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل جامعة الإسكندرية» يستقبل 90 مصابًا بكورونا.. وتعافي 31 حالة وتحويل 16 للحجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هبة عبدالكريم، المدير الإدارى لمستشفي مدن جامعة الإسكندرية المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد في سموحة، الأحد، استقبال 90 مصابًا جديدًا بالفيروس لترتفع حصيلة الدخول إلى المستشفى منذ تحويله إلى عزل وحتى الآن إلى 572 حالة .

وأوضحت «هبه» لـ«المصري اليوم» – أنه تم تعافي وخروج 31 حالة جديدة ليصبح إجمالي حالات التعافى 234 حتى الآن فيما بلغ عدد الحالات التي جرى تحويلها إلى مستشفيات للعزل الصحى 66 حالة بعد تحويل 16 حالة جديدة.

وأشارت إلى أنه تم تحويل 87 حالة للعزل والتعايش المنزلى لتحسن حالتهم وقضاء فترة نقاهة في المنزل، مشيرة إلى أن نسبة التعافى تعدت 85% في المستشفى حيث يتبقى 184 مصاب في المستشفى لتلقى العلاج من أصل 572 .

وأضافت أنه بتشغيل مستشفيى عزل جامعة الإسكندرية يصبح ثالث مستشفى عزل في المحافظة إلى جانب مستشفى العجمى المركزي والمدينة الشبابية في أبوقير شرق المدينة، لافتاً إلى أن المستشفى الجديد يعمل بطاقة 570 غرفة عزل مجهزة.

وقالت إن مستشفى العزل في المدن الجامعية تضم 576 سريرا، بواقع 140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين كما يجري حاليا تجهيز وتأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.

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