شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 765 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أمير رزوق، عضو شعبة الذهب، إن الأسعار شهدت استقرارًا، الأحد، تزامنًا مع إجازة الصاغة في مصر، وتوقف حركة العمل في البورصة العالمية.
وأضاف رزق، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن «أسعار الذهب مستقرة، حيث سجل سعر الأونصة 1680 دولار في البورصة العالمية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة، 888 جنيها».
وتابع: «بينما سجل عيار 21، 765 جنيه، فيما سجل عيار 18، 655 جنيها، بينما سجل جرام الذهب عيار 14، 510 جنيهات، وسجل سعر جنيه الذهب 6120 جنيها».
وأكد عضو شعبة الذهب، أن مبيعات الذهب تشهد تراجعاً كبيراً، يصل إلى مرحلة الركود، نتيجه إلغاء الأفراح والاحتفالات، تزامنا مع تطبيق قرار الحظر ومنع التجمعات.
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