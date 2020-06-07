شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تستأنف عملها وتطالب أعضائها الإلتزام بالكمامة بمقرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، استئناف العمل بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى، بدءا من اليوم الأحد، مطالبة كافة أعضائها ارتداء الأقنعة الطبية "الكمامات"، داخل مقر النقابة العامة، حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين بالنقابة.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تأجيل العودة بالنقابة للعمل بعد إجازة العيد نظرا لظهور أكثر من إصابة لموظفين داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك لحين إنتهاء إجراءات التطهير، على أن يتم استئناف العمل بالنقابة اليوم الأحد، وذلك بعدما قال الدكتور السيد عبيد، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إن الاتحاد قرر مد الإجازة لكافة الموظفين وغلق مقر الاتحاد بجاردن سيتى لمدة أسبوع أخر، بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر، وذلك بعد التأكد من إيجابية إصابة 8 موظفين بفيروس كورونا المستجد.

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يذكر أن الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أعلن مد غلق مقرى الاتحاد والنقابة لمدة أسبوع، نظرا لظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل اتحاد المهن الطبية.

وأوضح الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، فى بيان، أنه من المقرر أن يتم استئناف العمل بالنقابة والاتحاد، يوم الأحد 14 يونيو 2020.

فيما أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، عن تخصيصه رقم 01550003456، للإبلاغ عن إصابة أحد الأطقم الطبية بفيروس كورونا المستجد COVID19، من خلال إرسال رسائل عبر "الواتس آب"، تتضمن عدة بيانات، هى: الاسم، النقابة، رقم القيد، الرقم القومى، محل العمل، تليفون للتواصل مع العضو المصاب.