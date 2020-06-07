شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 685 مصريا من العالقين بالكويت والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، بعد ظهر اليوم الأحد ، 4 رحلات طيران اسثتنائية، على متنهم 685 مصريا من العالقين بالسعودية والكويت، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ، بأن المطار استقبل رحلة استثنائية لشركة طيران الجزيرة قادمة من الكويت على متنها 160 راكبا، و حلة لشركة أير كايرو قادمة من السعودية علي متنها 165 مصريا ، ورحلتين لشركة فلاي ايجيبت علي متنهم 360 مصريا من العالقين بالسعودية ، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار ، بأجراء اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول ، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

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وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.