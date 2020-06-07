شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حماية مزارع الفاكهة من ارتفاع الحرارة× 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر" الخليج 365" عدد من الارشادات والنصائح التي تقدمها الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، التي يجب على المزارعين اتباعها لحماية حدائق الفاكهة من درجات الحرارة المرتفعة والمناخ المتغير.

- ضرورة توعية المزارعين عن كيفية الحماية من درجة الحرارة والحد من اضررها خلال هذه الفترة ، حيث تتعرض الزراعات البستانية "الفاكهة" خلال هذه الفترة إلى إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وهى أعلى من درجات الحرارة المثلي اللازمة لنمو معظم النباتات.

-طريقة الزراعة، يجب الاهتمام بزراعه الشتلات بطريقة علمية صحيحة، واختيار الاصناف الملائمة للظروف الجوية والارضية، والزراعة علي مسافات صحيحة والموصي بها للتغلب علي الحرارة الضارة كذلك الاهتمام بوضع اكياب حول الاشجار الحديثة والشتلات علي ان يتم فتح الاكياب من الجهه البحرية خلال فترة الصيف وتعديل الاكياب بصفة مستمرة.

- مصدات الرياح، يجب الاهتمام بزراعة مصدات الرياح والعناية بها.

-الري، بالنسبة للري بالتنقيط يجب الإهتمام بالمرور الدوري علي خراطيم الري لتعديلها وصيانتها بصفة مستمرة وكذلك تسليك النقاطات، وبالنسبة للري بالغمر فيجب تطهير المراوي وصيانتها وتقوية البتون وبصفة عامة يراعي الري بطريقة منتظمة بحيث يكون الري في الصباح الباكر او المساء ويمنع الري في فترة الظهيرة اثناء ارتفاع درجة الحرارة .

- التسميد، يجب الإهتمام بالدفعات السمادية المقررة والموصي بها حيث أنها تجعل النبات أكثر تحملا لهذة الظروف الجوية القاسية .

- التقليم، يجب أن يكون بطرقة صحيحة والإهتمام بالمسافة بين حجر الأشجار وسطح التربة.

- الآفات الحشرية، يجب الإهتمام بمقاومة الآفات الحشرية التي تنتشر في درجات الحرارة المرتفعه التي تؤثر علي الأشجار مثل: "حشرة المن، صانعات الأنفاق".

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- الرش الورقي، يجب الإهتمام بالرش بالعناصر الصغري حيث أن هذة العناصر تؤثر في العمليات الفسيولوچية داخل الأشجار .

-الرش بمضادات النتح أو محلول بوردو كما في أشجار اليوسفي وأشجار الفاكهة الأخري ،مع مراعاة إتباع التعليمات في نسب الرش.

- التقليم الصيفي، يجري تقليم صيفي كما في كرومات العنب بقصف الأفرع النامية بالنسبة لأصناف متوسطه والمتأخرة النضج بمعدل خمسة سلاميات إبتداءاً من القمة وذللك في المناطق الحرة لتقليل النتح من الأوراق .

-تغطية التربة، يتم تغطية التربة أسفل الأشجار بقش الأرز بسمك مناسب بحيث يكون بسمك من ١٠إلي١٥سم لمنع حدوث فقد في مياه الري عن طريق البخر من سطح التربة .

- تغطية الثمار، مثل، تغطية سوباطت الموز بالورقة الأخيرة من النبات لمنع الإصابة بالمرض الفسيولوچي التي تصيب الأصابع من جهة الطرف السائب، وبالتالي عدم نضجها وتحولها إلي اللون الأخضر الباهت وعند اشتداد الإصابة تتعفن مناطق الإصابة نتيجة لإصابتها بفطريات و كما يتم تغطية ثمار الرمان بالأكياس الورقية لحمايتها من أشعة الشمس ومنع ظهور ظاهرة التنحيس علي الثمار .

- الجمع، يجب جمع الثمار في الميعاد المناسب باستخدام مقصات الجمع ووضعها داخل العبوات بطريقة مناسبة ويراعي أن يكون الجمع في الصباح الباكر أو قبل المساء ويتوقف أثناء الظهيرة .

- الفرز والتدريج والتعبئة، يجب أن يتم تخصيص مكان مناسب داخل البستان ليتم الفرز والتدريج بيه بحيث يكون مظلل ويحتوي علي مراوح للتهوية ، ويمكن إجراء بعض المعاملات البسيطة التي تعمل علي تحمل الثمار للنقل إلي الأسواق مثل: الغسيل المبدئي بالمياه .

- النقل يجب أن يتم نقل الثمار بسيارات مجهزة لذلك "سيارات ذات مبردات" وفي حالة عدم توافرها يتم نقل الثمار بسيارات النقل خلال الفترات