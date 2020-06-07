شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصير مصروفات المدارس الخاصة لعام 2020 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين مطالب أولياء الأمور بخفض المصروفات الدراسية للعام الدراسى المقبل 2020 / 2021، وإصرار أصحاب المدارس الخاصة على زيادة المصروفات، تناقش وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الوضع للاستقرار على شكل للمصروفات الدراسية، وفى هذا الفيديو نستعرض بعض السيناريوهات المقترحة فى هذه الصدد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مصير مصروفات المدارس الخاصة لعام 2020 / 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.