شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل ملايين الأقباط اليوم بعيد حلول الروح القدس المعروف باسم عيد العنصرة إذ يترأس الانبا رافائيل أسقف وسط القاهرة صلوات القداس الإلهي بكنيسة المرقسية بوسط البلد.

سمحت الكنيسة اليوم للأساقفة بإقامة قداس استثنائي يتضمن 6 كهنة فقط احتفالا بالعيد وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حاليًا فترة الخماسين المقدسة، والتى تستمر حتى عيد العنصرة والذي يحل اليوم الأحد ثم تبدأ بعدها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل والذي يبدأ في 8 يونيو الجاري ويستمر شهرا كاملا حتى 12 يوليو المقبل؛ وتنتهي بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد بعيد العنصرة؛ وهو ذكري حلول الروح القدس في تلاميذ السيد المسيح بعد صعوده بعشرة أيام. وبدأت الكنيسة القبطية في الاحتفال بعيد العنصرة منذ القرن السابع الميلادي ويعد أحد العنصرة من أحد الأعياد السيدية الكبرى Advertisements