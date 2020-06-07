شديد الحرارة والعظمى تصل لـ44 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام القبلة، بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة المقبل.

وقالت الهيئة: ترتفع درجات الحرارة اليوم الأحد على أغلب المناطق، حيث تسجل على القاهرة 38 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، و41 و42 على شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس ستكون حارة على القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء معتدلة على السواحل الشمالية شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح تنشط أحيانا.

وعن أبرز الظواهر الجوية، أشارت الهيئة، إلى وجود شبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، ووجود فرص لسقوط أمطار خفيفية بنسبة 20% على السواحل الشمالية.

أما طقس الاثنين، فهو حار على القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح تنشط أحيانا.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 37 - 19، والوجه البحري 34- 19، والسواحل الشمالية 26- 19، وجنوب سيناء 37 - 26، وشمال وجنوب الصعيد من 37 إلى 44 درجة نهارا، و24 و30 درجة ليلا.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الثلاثاء المقبل، مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

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وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 34 - 20، والوجه البحري 33- 19، والسواحل الشمالية 26- 19، وجنوب سيناء 32 - 25، وشمال وجنوب الصعيد من 35 إلى 42 درجة نهارا، و23 و27 درجة ليلا.

وأكدت الهيئة أن طقس الأربعاء حار نهارا على القاهرة مائل للبرودة ليلا، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 36 - 21، والوجه البحري 35- 21، والسواحل الشمالية 29- 19، وجنوب سيناء 37 - 26، وشمال وجنوب الصعيد من 38إلى 41 درجة نهارا، و26 و29 درجة ليلا.

وتتمثل الظواهر الجوية المتوقع حدوثها يوم الأبعاء في وجود شبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو مشمس على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة على أغلب المناطق.

وعن طقس الخميس المقبل، أكدت الهيئة أنه حار نهارا على القاهرة والوجة البحر مائل للبرودة ليلا، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 38 - 26، والوجه البحري 36- 24، والسواحل الشمالية 32- 23، وجنوب سيناء 39 - 26، وشمال وجنوب الصعيد من 41 إلى 42 درجة نهارا، 28 درجة ليلا.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال ونوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 39 - 21، والوجه البحري 39- 21، والسواحل الشمالية 31- 21، وجنوب سيناء 39 - 25، وشمال وجنوب الصعيد من 41 درجة نهارا، 28 درجة ليلا.