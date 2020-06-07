مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريين عائدين من 3 دول على 8 رحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الأحد، 8 رحلات دولية قادمة من الكويت والسعودية وأوزبكستان، حملت الرحلات 1408 مصريين من المتواجدين هناك ومنعهم وقف الرحلات من العودة إلى القاهرة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الرحلات الثماني كانت تقل 1408 مصريين، وجميع العائدين تم استقبالهم بمعرفة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، لإجراء الكشف الطبي وقياس درجات الحرارة لهم، وتم السماح للعائدين بالمغادرة بعد إنهاء إجراءات وصولهم.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​