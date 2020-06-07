وفاة رئيس هيئة نظافة القاهرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: تنعى محافظة القاهرة ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره اللواء عادل أبوحديد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، والذي وافته المنية فجر اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا. وقالت المحافظة، في بيان: ظل الفقيد يؤدي عمله بكل جهد وإخلاص حتى اللحظات الأخيرة قبل إصابته فكان مثالًا للقيادة المخلصة الذي يتقي الله في عمله والمحب والمخلص لوطنه فعاش كريمًا ومات عزيزًا. وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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