بـ184 ألف جنيه وجاهزة للتسليم.. ننشر خطوات الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزراة الإسكان، طرح كراسات شروط حجز الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي اليوم الأحد 7 يونيو للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط، على أن يبدأ التقديم من 14 يونيو حتى 4 يوليو لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

ويصل عدد الشقق المطروحة للحجز لـ36 ألف شقة في 10 محافظات هي (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- البحر الأحمر – مطروح) على أن تكون الشقق 90 مترًا وكاملة التشطيبات وجاهزة للتسليم.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي سعرين لشقق الإعلان الـ13، السعر الأول هو 184 ألف جنيه لمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، و197 ألف جنيه لمحافظتي (البحر الأحمر – مطروح).

وتعتمد وزارة الإسكان على طرح كراسات الشروط في البريد ثم التقديم بشكل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

ويستعرض الخليج 365، طريقة الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي على النحو التالي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء حساب جديد: (https://www.shmff.gov.eg).

2- ملء استمارة التسجيل والتي تتضمن المعلومات الأساسية للحاجز.

3- بعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي سجله على الموقع.

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4- تتضمن الرسالة رقم كودي يدخله مقدم الطلب على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

5- يدخل مقدم الطلب على حسابه وينشئ طلب الحصول على وحدة سكنية.

6- يملأ البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/ الزوجة -إن وجدت- إضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها المطروحة بالإعلان المنشور.

7- يرفق مقدم الطلب المستندات والأوراق المطلوبة بصيغة الـ(PDF)، في ملف واحد.

8- بعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح".

9- يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

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