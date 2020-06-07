أمين البرلمان: المجلس حريص على الانعقاد للتأكيد على أن عجلة الدولة لن تتعطل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن البرلمان أنجز خلال دور الانعقاد الحالي 110 قوانين منذ بداية الانعقاد في أكتوبر الماضي حتى الآن.

وأكد فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، خلال تفقده الإجراءات الاحترازية بالبرلمان لمواجهة كورونا، أن المجلس حريص على الالتزام بدوره التشريعي وإرسال رسالة بأن عجلة الدولة لا يمكن أن تتعطل طالما هناك إجراءات احترازية وضوابط يتم تطبيقها لمواجهة كورونا.

وأشار الأمين العام، إلى أنه خلال أول يوم لإعلان جائحة كورونا، وافق البرلمان على 11 قانونا منهم 9 تم الموافقة عليهم نهائيا، والباقي في مجموعه لافتا إلى أن البرلمان لديه اليوم أجندة تشريعية مزدحمة.​