محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن البرلمان أنجز خلال دور الانعقاد الحالي 110 قوانين منذ بداية الانعقاد في أكتوبر الماضي حتى الآن.
وأكد فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، خلال تفقده الإجراءات الاحترازية بالبرلمان لمواجهة كورونا، أن المجلس حريص على الالتزام بدوره التشريعي وإرسال رسالة بأن عجلة الدولة لا يمكن أن تتعطل طالما هناك إجراءات احترازية وضوابط يتم تطبيقها لمواجهة كورونا.
وأشار الأمين العام، إلى أنه خلال أول يوم لإعلان جائحة كورونا، وافق البرلمان على 11 قانونا منهم 9 تم الموافقة عليهم نهائيا، والباقي في مجموعه لافتا إلى أن البرلمان لديه اليوم أجندة تشريعية مزدحمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين البرلمان: المجلس حريص على الانعقاد للتأكيد على أن عجلة الدولة لن تتعطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.