ضبط شخص وبحوزته 12500 "كمامة طبية " بطريق القاهرة / السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بطريق القاهرة/السويس، وبحوزته 12500 كمامة طبية مجهولة المصدر.

كانت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن السويس أفادت بقيام سائق ، مقيم بمحافظة جنوب سيناء، بنقل كميات كبيرة من الكمامات الطبية مجهولة المصدر من محافظة الشرقية ، لبيعها للمواطنين بمحافظة السويس باستخدام إحدى السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم في كمين أعد خصيصاً لضبطه بطريق القاهرة/السويس دائرة قسم شرطة عتاقة ، وبحوزته 12500 كمامة طبية مجهولة المصدر، حيث اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص ، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة .