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محافظ القليوبية يقود حملة على المستشفيات لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

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عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الأوضاع الصحية بمستشفى بنها التعليمي يرافقه إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والدكتورحمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تأتي جولات المحافظ ضمن أعمال لجنة المتابعة للمرور على جميع المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة.

وتابع المحافظ التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها وجاهزية الأطقم الطبية والتمريض كما تم متابعة مدى توافر المستلزمات الطبية وصرفها وتيسير الحصول عليها حيث تم الاستماع إلى عدد من المرضى وتلبية عدد من الطلبات الخاصة بهم من جانب مديرية الصحة بالمحافظة.

وأكد الهجان أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على توفير الاحتياجات اللازمة للمستشفيات بالمحافظة مع إجراء متابعات ميدانية للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات .

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