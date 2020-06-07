شكرا لقرائتكم خبر عن منح شهادة السلامة الصحية لـ25 فندقًا جديدًا بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجان التفتيش على ضوابط وشروط منح شهادة السلامة الصحية لـ25 فندقا جديدا بالبحر الأحمر من بين 65 فندقا تقدمت بطلبات في المرحلة الثانية لاستقبال نزلاء السياحة الداخلية.

واجتازت الفنادق أعمال التفتيش للسماح لهم بالتشغيل بنسبة 50٪ حسب تعليمات مجلس الوزراء وإشراف وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشات الفندقية.

وواصل مسؤولو مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر عملية التفتيش على الفنادق المتقدمة بطلبات لاستقبال سياحة داخلية بالبحر الأحمر، تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وشددت اللجنة على عدم تسكين أكثر من 3 أشخاص بالغردقة وإلغاء نظام الأوبن بوفيه، والحفاظ على المسافات بين طاولات الطعام، والتاكد من التعقيم الدائم والمستمر وكذلك ارتداء الكمامات والقفازات للعاملين داخل الفنادق.

كما سيتم التفتيش على الأماكن التي تم تخصيصها للعزل في حالة وجود إصابات، كذلك وجود طبيب وعيادة داخل كل فندق.

وأكدت منال صالح مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن اللجان التي تقوم بعملية التفتيش للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء قبل حصول الفنادق على شهادة السلامة والصحة، مكونة من ممثلين مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، ووزارة الصحة، وعضو من غرفة المنشات الفندقية.

فيما تقدم نحو ٦٥ فندقا سياحيا بطلبات جديدة لاستقبال سياحة داخلية.

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وشهدت الفنادق انخفاضا في نسبة الإشغالات وتراوحت بين 30 إلى 40٪ من النسبة المصرح بها للعمل.