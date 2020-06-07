شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طبى إيطالى: كورونا أصبح فى مرحلة "الشيخوخة" وأضعف 100 مرة عن مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البروفيسور ماسيمو كليمنتي ، مدير مختبر الاحياء الدقيقة والميكروبيولوجيا والفيروسات بمستشفى سان رافاييل في مدينة ميلانو الإيطالية،إن "فيروس كورونا تقدم ولكنه أصبح اقل خطورة وأضعف ب 100 مرة عن وقت ظهوره فى مارس الماضى".

وأشار كليمنتي فى مقابلة أجرتها معه صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن "اواصل الدراسات الجارية مع مرضى جدد ، كما اننى اتواصل مع زملاء لى فى الولايات المتحدة الامريكية بالتعاون مع زميلتى جيدة سيلفسترى، والزملاء فى جميع أنحاء العالم الذى اتواصل معهم، يقولون لنا نفس الملاحظة أن فيروس كورونا الآن اضعف ب 100 مرة عن بدايته، وهو الآن فى مرحلة "الشيخوخة".

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وأوضح كليمنتي لعدة أسابيع أن "الصورة السريرية قد تغيرت ، وعلى وجه الخصوص ، الحالات الخطيرة التي رأيناها كثيرًا في بداية هذا الوباء آخذة في التناقص، فلم نعد نستقبل المرضى الذين يجب نقلهم على الفور إلى وحدة العناية المركزة ويخضعون للتنفس المساعد، من خلال اجهزة التنفس، مما أدى هذا الانخفاض في حالات قبول وحدة العناية المركزة إلى دفع إلى التساؤل عما إذا كان هناك أي تغيير فيروسي".

وأوضح البروفيسور الإيطالى أن هذه التغييرات ليست بسبب طفرات ، بل بسبب خاصية أخرى: الضراوة، موضحا "كمية الفيروس الموجودة لدى المرضى الذين أتوا إلينا في مايو أقل بكثير من أولئك الذين وصلوا في مارس، وفي بعض الحالات "أقل حتى 100 مرة، إنه اختلاف ماكروسكوبي تمامًا.