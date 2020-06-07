النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تشهد شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، كثافات متحركة، بمعدلات سير تصل إلى 65 % تزامنًا مع الذروة الصباحية، في ظل تواجد أمني مكثف لجميع المحاور لرصد ومتابعة الحالة المرورية، وفك الزحامات أولا بأول خلال أوقات الذروة على مدار اليوم.

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

أصيب أعلى محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان بكثافات متحركة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

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كوبري أكتوبر شهد كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات بمنطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

فيما انتشرت الحملات المرورية على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.