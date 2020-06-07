تجديد حبس 4 متهمين بقضية "الاتجار في الأعضاء البشرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، اليوم السبت، تجديد حبس 4 متهمين بتكوين شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأكدت التحقيقات، أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في الأعضاء البشرية والتي ترفضها الشرائع والأديان، وكونوا تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأعضاء البشرية، وأنهم اشتركوا في إجراء عمليات جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأضافت التحريات الرقابية، أن عدد من السماسرة يستقطبون الشباب، ممن يمرون بضائقة مالية ويعرضون عليهم فكرة التبرع بأعضائهم من "كلى – فص كبدي" مقابل مبالغ مالية تتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه للمتبرع، وأنهم يتوجهون بهم بعد الاتفاق مع عدد من المراكز الطبية المشبوهة، لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والتأكد من خلو المتبرع من أية أمراض قبل إجراء الجراحة، ثم يجبرونهم على توقيع إيصالات أمانة لضمان عدم إبلاغهم الشرطة.
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