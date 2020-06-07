تعطي تنبيهًا عند ارتفاع درجة الحرارة.. التنمية المحلية: تركيب بوابات تعقيم إلكترونية بالوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن توفير عدد من بوابات التعقيم الإلكترونية بالديوان العام للوزارة، لتعقيم كافة المترددين يوميًا من العاملين والموظفين والمواطنين للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال شعراوي، في بيان، اليوم الأحد، إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة للحفاظ على سلامة وصحة الموظفين والمترددين على الوزارة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه لا يتم السماح بدخول أي موظف أو مواطن إلا بارتداء الكمامة الوقائية، لافتًا إلى أن بوابات التعقيم الإلكترونية التي تم توفيرها مزودة بجهاز تلقائي لقياس درجة حرارة الشخص الذي يمر من خلالها، وتعطي تنبيهاً في حال ارتفاع درجة الحرارة عن المستوى الطبيعي.

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وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن البوابات الجديدة تقوم أيضاً برش (رذاذ) يحتوي على مادة كيميائية مطهرة وآمنة على الإنسان طبقاً للمواصفات المعتمدة من وزارة الصحة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن البوابات الإلكترونية قادرة على تحديد الأشخاص المشتبه في إصاباتهم بالعدوى وتعقيم الاشخاص الذين يمرون من خلالها من كافة الاتجاهات لفترة محدود وذلك قبل الاختلاط في مقر الوزارة مع الالتزام والحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالأيدي طبقاً لتوصيات وزارة الصحة.

وشدد على أن الوزارة مستمرة في إجراءات التعقيم والتطهير للديوان العام وكافة المباني التابعة لها أكثر من مرة على مدار الأسبوع، والمصاعد ووسائل نقل العاملين والكشف على العاملين والمترددين علي المباني الأخرى التابعة للوزارة باستخدام أجهزة قياس الحرارة.

وأشار شعراوي، إلى أنه تم التنبيه على كافة المحافظات باتخاذ نفس الإجراءات الخاصة بارتداء الموظفين للكمامات ومنع دخول أي مواطن غير ملتزم بهذا القرار واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لدواوين عموم المحافظات وكافة المباني الخدمية والحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومقار المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية.