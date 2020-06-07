شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس عيد العنصرة بكنيسة الحمزاوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس البابا ثيودروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، اليوم الأحد، صلاة القداس الإلهي لأحد العنصرة في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بمحافظة القاهرة.
ويشارك في القداس مع البطريرك، المتروبوليت نقولا، والمتروبوليت نيقوديموس؛ وذلك دون جمهور
وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حاليًا فترة الخماسين المقدسة، والتى تستمر حتى عيد العنصرة والذي يحل اليوم الأحد ثم تبدأ بعدها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل والذي يبدأ في 8 يونيو الجاري ويستمر شهرا كاملا حتى 12 يوليو المقبل؛ وتنتهي بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.
وبدأت الكنيسة القبطية في الأحتفال بعيد العنصرة منذ القرن السابع الميلادي ويعد أحد العنصرة من أحد الأعياد السيدية الكبرى
بينما يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، في العاشرة والنصف من صباح الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي يذيعها عددٌ من القنوات الفضائية وهي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة).
كان قداسة البابا قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من أحبار الكنيسة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس عيد العنصرة بكنيسة الحمزاوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.