بالدرجات.. الأرصاد تصدر بيانها بشأن طقس الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس حار نهارا، مع شبورة خفيفة صباحا، ورياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري.. معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة نهارا، مائل للبرودة ليلا.. شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة نهارا، لطيف ليلا.

ويكون هناك أمطار خفيفة ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 39 21

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 38 19

طنطا 37 19

شبين الكوم 38 19

دمنهور 36 20

بلطيم 31 20

مطروح 24 15

السلوم 26 17

سيوة 33 19

بورسعيد 31 19

دمياط 30 18

الزقازيق 39 19

المنصورة 38 19

الإسماعيلية 38 17

السويس 37 18

العريش 30 18

رفح 30 17

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رأس سدر 32 21

نخل 36 16

نويبع 37 25

طابا 36 22

كاترين 28 17

الطور 32 21

شرم الشيخ 31 26

الغردقة 31 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 41 19

بني سويف 41 20

المنيا 40 22

أسيوط 40 22

سوهاج 40 23

قنا 40 25

الأقصر 41 26

أسوان 41 27

إدفـــو 41 26

أبو سمبل 38 26

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 35 26

أبو رماد 34 26

حلايب 31 28

رأس حدربة 31 27